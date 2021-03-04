لافروف: مستعدون لتقديم جميع أشكال المساعدة لإعادة إحياء "الاتفاق النووي"

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موسكو - (أ ش أ):

أعرب وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم الخميس، عن أمل بلاده في إعادة إحياء العمل بـ"خطة العمل المشتركة الشاملة" أو ما بعرف بـ"الاتفاق النووي الإيراني" في أسرع وقت ممكن.

وشدد لافروف عند سؤاله عما إذا كان من الممكن استعادة الاتفاق النووي الإيراني بالتعاون مع الدول الأوروبية على استعداد بلاده لتقديم كل أشكال المساعدة في سبيل التوصل إلى اتفاقات تتعلق بهذا الشأن، حسب ما أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية.

كما أعرب عن أمل موسكو في إعادة أحياء العمل بخطة العمل المشتركة "الاتفاق النووي الإيراني" في أقرب وقت ممكن، خاصة بعدما أبدت طهران مرارًا رغبتها في إلغاء تجميد جميع البنود التي علقتها من قبل تمامًا بمجرد استعادة ميزان المصالح المفقود.

وأشار إلى أن نافذة الفرصة لإنقاذ الاتفاق النووي لم تغلق بعد، فالشرط الرئيسي من أجل إعادة العمل بالخطة يكمن في التنفيذ الكامل والمتسق لاتفاقيات 2015 من قبل جميع الدول المشاركة في الاتفاق.

وأكد أن موسكو تعمل عن كثب مع جميع الأطراف في خطة العمل المشتركة الشاملة لتحقيق هذا الهدف. كما أشار على وجه التحديد إلى أنها كانت على اتصال مع شركائها الأوروبيين للتوصل إلى حلول ممكنة.