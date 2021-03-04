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السفير المصري ببرلين يشكر الألمانية لتعاونها فى استعادة القطع الأثرية المهربة

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السفير المصري ببرلين يشكر الحكومة الألمانية لتعاونها فى استعادة القطع الأثرية المهربة السفير المصري ببرلين يشكر الألمانية لتعاونها فى استعادة القطع الأثرية المهربة

مصراوي Masrawy

06:57 م الخميس 04 مارس 2021

برلين - (أ ش أ):

وجه السفير المصري بألمانيا خالد جلال شكره للحكومة الألمانية على تعاونها فى استعادة القطع الأثرية المصرية المهربة لألمانيا.

وأكد السفير جلال - فى تصريح لمراسلة وكالة أنباء الشرق الأوسط عقب لقائه بوزيرة الدولة للثقافة بوزارة الخارجية الألمانية ميشيل مونتفيرنج - على عمق العلاقات الثقافية المصرية الألمانية، لافتا إلى أن اللقاء كان مثمرا للغاية.

وأضاف "تسلمنا اليوم أربع قطع من القطع المصرية الأثرية القديمة التي يعود عمرها للقرن السابع قبل الميلاد وقد تم ضبطها بحوزة أحد التجار في ولاية بادن فورتمبرج وتم التحفظ عليها، حيث لم يستطع التاجر أن يثبت ملكيته لهذه القطع".

وأشار إلى أن هناك خطوات كثيرة اتخذتها وطبقا للقوانين الدولية لعام ١٩٧٠ قامت السفارة المصرية بإجراءات إثبات ملكية القطع الاثرية وتقديم شهادات وإثباتات بعدم شرعية خروجها من مصر وبعد وقت طويل تمكنا من استعادة القطع الأثرية.

وأضاف جلال " السفارة المصرية قامت باتصالاتها مع الجانب الألماني ومع الألمانية ومع ولاية بادن فورتمبرج للتأكيد على الملكية المصرية لهذه الآثار وتم بالفعل بعد سنوات من البحث والتحرى والتعامل القانونى، إثبات أن هذه القطع خرجت من مصر بطريقة غير شرعية وبالتالي طبقا للقوانين الدولية قامت الحكومة الألمانية بالتحفظ على القطع ونتسلمها اليوم من وزيرة الدولة للثقافة بمقر الخارجية الالمانية.

وأعرب السفير المصرى عن سعادته بقوله إنه يوم سعيد جدا بالنسبة لنا ويشجعنا على الاستمرار فى تتبع واسترداد الآثار المصرية المهربة للخارج.

كان السفير المصرى خالد جلال قد التقى بوزيرة الدولة للثقافة بالخارجية الألمانية ميشيل مونتفيرنج فى اجتماع مغلق بعدها تسلم السفير المصرى قطع الآثار المصرية المهربة فى احتفالية محدودة نظرا للاجراءات الاحترازية بسبب .

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