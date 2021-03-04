"حمدالله" و"الشهري".. أوراق رابحة تدعم النصر أمام الاتفاق

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أنهى الفريق الكروي الأول بنادي النصر تحضيراته لمواجهة نظيره الاتفاق، غداً الجمعة، في الجولة 22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتقدم اللاعب يحيى الشهري والمغربي عبدالرزاق حمدالله البعثة النصراوية المغادرة للدمام.

من جانبه أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريبه الأخير عصر اليوم الخميس على ملعب عبد الله الدبل بالنادي؛ تحضيراً لمواجهة النصر.

وكان التدريب الذي قاده المدرب الوطني خالد العطوي قد اشتمل على تمارين لياقية تخللها تمارين سرعات تنافسية، ثم أدى لاعبو الفريق تدريب الاستحواذ من خلال 3 مجموعات، قسم بعدها العطوي لاعبي الفريق إلى مجموعتين لتطبيق عدد من الجمل التكتيكية، واختتم المران بمناورة على جزء من الملعب.