عضو بمجلس الشيوخ ناعيا الفريق كمال عامر: ترك سجلا حافلا بالإنجازات الوطنية

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مصراوي Masrawy

كتب - محمود مصطفى:

نعى الدكتور يوسف عامر عضو مجلس الشيوخ، الفريق كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، يعد من أبرز قيادات القوات المسلحة السابقين، الذي وافته المنية صباح اليوم.

وقال عامر في بيان له، الخميس، إن الفريق كمال عامر، سطّر خلال مسيرته في القوات المسلحة ومجلس النواب سجلا حافلا بالإنجازات والأعمال الوطنية، وترك إرثا يعد نبراسا لكل محبي هذا الوطن العظيم.

وأشار عامر، إلى أن الفريق كمال عامر يعد أحد أبرز قيادات القوات المسلحة السابقين، وقائدا فريدا ونموذجًا للرجال الذين أحبوا وطنهم، وبذلوا كل الجهد والعطاء فى خدمة هذا البلد الأصيل قائدًا عسكريًا محنكًا مدافعا عن ترابه.

وتقدم عامر بخالص العزاء إلى القيادات المسلحة الباسلة لوفاة أبرز قادتها وأسرة الفريق كمال عامر، داعيا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه وتلامذته الصبر والسلوان.