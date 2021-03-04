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21 سلسلة تجارية و 164 شركة.. توضح أبرز المشاركين في معرض أهلا رمضان

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21 سلسلة تجارية و 164 شركة.. التموين توضح أبرز المشاركين في معرض أهلا رمضان 21 سلسلة تجارية و 164 شركة.. توضح أبرز المشاركين في معرض أهلا رمضان

مصراوي Masrawy

06:41 م الخميس 04 مارس 2021

كتب – يوسف عفيفي:

أكد الدكتور على المصيلحي وزير والتجارة الداخلية، أن معرض أهلا رمضان سيبدأ في الفترة من 4 أبريل إلى 12 من الشهر نفسه، مشيرا إلى وجود 164 شركة غذائية ستعرض منتجاتها بالمعرض الدائم بمدينة نصر في نفس المدة.

وأشار المصيلحي، خلال اجتماعه مع أصحاب ومديري السلاسل التجارية والشركات الغذائية أنه سيتم مشاركة 21 سلسلة تجارية بـ 1252 فرع منها كليا بالفروع أو جزئيا عبر تخصيص ركن في كل سلسلة مخصصه لعرض السلع الرمضانية.

وأكد الوزير، وجود 15 سلعة غذائية تتنوع ما بين الأرز والسكر والدقيق والزيت والسمن والمكرونة والصلصة والعدس والفول وقمر الدين والبلح والشاي واللحوم المجمدة والدواجن المجمدة والياميش بتخفيضات تتفاوت ما بين 15 في المائة إلى 35 في المائة..

وأكد الوزير مشاركة 1300 مجمع استهلاكي تابع للوزارة بنفس التخفيضات، إضافة إلى منافذ جمعيتي لمن لدية الرغبة في ذلك إضافة إلى المنافذ المتنقلة.

وكشف المصيلحى، عن وجود شنط رمضان أيضا هذا العام بها الـ 15 سلعة المعلن عنها ستشارك فيها الشركة القابضة للصناعات الغذائية بسعر يتفاوت ما بين الـ 75 جنيه إلى 150 جنيه، إضافة إلى الكوبونات، أما بالنسبة للسلاسل التجارية فإن الشنط الرمضانية يتفاوت سعرها ما بين الـ 60 جنيه إلى 200 جنينه أيضاً.

وأشار الوزير، إلى وجود تنسيق كامل بين الوزارة والسادة المحافظين والغرف التجارية بالمحافظات لإنشاء عدد كبير من تلك المعارض بالمحافظات لتوفير كل احتياجات المواطنين من السلع الرمضانية بتخفيضات كبيرة، لافتا إلى أن التنسيق بين الجهات الثلاثة سيشمل التجهيز واختيار الأماكن أيضا في المناطق الأكثر تكدسا بالمواطنين لتقريب السلع إليه.

وأوضح المصيلحى، أنه أكد على المشاركين في المعرض ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

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