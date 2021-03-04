النائب العام  يتفقد إجراءات العمل بمحافظتي العلا وينبع

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في ختام جولته التفقدية على مقرات النيابة بمنطقة المدينة

اختتم النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب اليوم, جولاته التفقدية لمقرات النيابة العامة في منطقة المدينة المنورة، بزيارة فرع النيابة العامة بالمدينة ودوائر النيابة في محافظتي ينبع والعلا، ورافقه خلالها معالي وكيل النيابة الشيخ شلعان بن راجح الشلعان وعدد من مسؤولي النيابة.

والتقى المعجب برؤساء الدوائر ومديري الأقسام، ورؤساء جهات الضبط وتفقد إجراءات العمل، مؤكداً ضرورة التنسيق بين النيابة والجهات ذات الاختصاص لإنجاز القضايا، وفقًا لتوجيهات القيادة الرشيدة حفظها الله.

وأوضح أن النيابة العامة تعمل بحيوية وتسارع لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 إلى جانب قطاعات الدولة الأخرى، وعلينا جميعاً أن نكون في المستوى المأمول لمواكبة هذه النهضة المباركة.

وتُعدّ هذه الجولة امتدادًا للجولات التفقدية التي قام بها النائب العام على مناطق المملكة خلال الأسابيع الأخيرة، وبدأها بزيارة الدوائر النيابية في مناطق الرياض ومكة المكرمة وجازان ونجران.