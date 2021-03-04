في أحدث صورها.. نسرين طافش بفستان أصفر

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كتبت_ شيماء مرسي

شاركت الفنانة نسرين طافش، متابعيها بصور جديدة لها عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وارتدت نسرين فستانا طويلا باللون الاصفر، كت وبدون أكمام، متعدد الطبقات، وتميز بنقشة من أسفل.

واعتمدت مكياجا ناعما بألوان النيود، واختارت تصفيفة الشعر المرفوع لأعلى، وارتدت إكسسوارت مكونة من سلسلة وحلق.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة نسرين طافش، هو مسلسل "الوجه الآخر" وهو بطولة الفنان ماجد المصري، و ندا موسى، عماد رشاد، أحمد خليل، مادلين طبر.