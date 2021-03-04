شكري ونظيره بجزر القمر يتباحثان حول العلاقات الثنائية والموضوعات القارية والإقليمية

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مصراوي Masrawy

القاهرة - (أ ش أ):

بحث وزير الخارجية سامح شكري اليوم الخميس مع وزير خارجية جزر القمر "ظهير ذو الكمال"، العلاقات الثنائية بين البلديّن وسُبل تعزيزها، بالإضافة إلى عدد من الملفات القارية والإقليمية التي تهم الدولتيّن، خاصةً في ضوء عضويتهما في هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي.

وصرح المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ بأن شكري أعرب لنظيره عن تقدير مصر للعلاقات المتميزة التي تربطها بجزر القمر باعتبارها دولة عربية وأفريقية شقيقة.

وأكد حرص مصر على تطوير هذه العلاقات وتوطيدها في مختلف المجالات، مشيراً إلى تطلع مصر لتعزيز دور الشركات المصرية في المساهمة في تنفيذ مشروعات "خطة جزر القمر البازغة 2030"، وكذا التعاون في مجالات الصيد البحري وإنشاء المزارع السمكية، واستمرار التزام مصر بجهود بناء القدرات ونقل المعرفة من خلال البرامج التدريبية المتعددة التي تنظمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية.

وفيما يتعلق بالملفات القارية والإقليمية، قال المُتحدث الرسمي إن الوزيرين أبديا حرصهما على التنسيق ومواصلة التشاور في مختلف الموضوعات ذات الاهتمام المٌشترك، خاصة حول مواجهة فيروس كورونا وجهود تأمين حصول القارة على اللقاحات بشكل منصف وعادل، ومختلف قضايا السلم والأمن في أفريقيا.