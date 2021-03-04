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وطني من طراز فريد عُرف عنه الانضباط في العمل.. وكيل أول النواب السابق ينعى اللواء كمال عامر

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وطني من طراز فريد عُرف عنه الانضباط في العمل.. وكيل أول النواب السابق ينعى اللواء كمال عامر وطني من طراز فريد عُرف عنه الانضباط في العمل.. وكيل أول النواب السابق ينعى اللواء كمال عامر

مصراوي Masrawy

05:11 م الخميس 04 مارس 2021

كتب- محمود مصطفى:

تقدم السيد محمود الشريف نقيب السادة الأشراف، وكيل أول مجلس النواب السابق، بخالص العزاء في وفاة اللواء كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، الذي وافته المنية اليوم.

وأكد نقيب السادة الأشراف، في بيان له، الخميس، أن اللواء كمال عامر عليه رحمة الله كان زميلًا عزيزًا وقائدًا وبرلمانيًا قديرًا، ووطنيًا من الطراز الفريد، لم يُعرف عنه إلا انضباطه الشديد وحسن الخلق والجدية التامة في العمل.

ودعا وكيل أول مجلس النواب السابق، المولى عز وجل أن يتغمد اللواء كمال عامر بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وأن يجعل ما قدمته لخدمة الوطن في ميزان حسناته.

وتولى اللواء كمال عامر عدة مناصب أبرزها: كان قائدًا للجيش الثالث الميداني، ومديرًا لإدارة المخابرات الحربية والاستطلاع بالقوات المسلحة، ومحافظًا لمطروح وأسوان، وأخيرًا رئيسًا للجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب.

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