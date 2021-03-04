أخبار عاجلة

برشلونة يحلم بريمونتادا أمام سان جيرمان.. وليفربول يبحث عن الخروج من أزماته -
بورتو يقصي يوفنتوس ويبلغ ربع نهائي دوري الأبطال .. ودورتموند يتأهل على حساب اشبيلية -
برشلونة يحلم بريمونتادا أمام سان جيرمان.. وليفربول يبحث عن الخروج من أزماته -
بورتو يقصي يوفنتوس ويبلغ ربع نهائي دوري الأبطال .. ودورتموند يتأهل على حساب اشبيلية -
السلطات الأمريكية تنشر فيديو لرجل مشتبه به في وضع متفجرات بمواقع حيوية بواشنطن -
"السعودية للمراجعين": نظام مهنة المحاسبة الجديد يواكب تطوُّر بيئة الأعمال -
"السواحة" يشكر القيادة على موافقة "الوزراء" بإنشاء هيئة الحكومة الرقمية -
اليوم.. محاكمة شقيق حسن مالك بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية -
السلطات الأمريكية تنشر فيديو لرجل مشتبه به في وضع متفجرات بمواقع حيوية بواشنطن -
"السعودية للمراجعين": نظام مهنة المحاسبة الجديد يواكب تطوُّر بيئة الأعمال -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

جامعة جازان تطلق خدمة لقاحات كورونا داخل السيارات

Print
من 5 عصرًا حتى 12 ليلًا طيلة أيام الأسبوع

جامعة جازان تطلق خدمة لقاحات كورونا داخل السيارات

أطلقت جامعة جازان، اليوم، خدمة لقاحات كورونا داخل السيارات، أمام بوابة مدينتها الجامعية رقم "2"، ابتداء من 5 عصرًا حتى 12 ليلًا، طيلة أيام الأسبوع.

جاء ذلك بحضور وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور محمد بن حسن أبو راسين.

وقال رئيس جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني: إن الهدف من هذه الخدمة هو تسريع وتيرة التحصين المجتمعي ضد ، والوصول إلى مناعة مجتمعية كافية وشاملة.

وأشاد بالجهود التي يبذلها منسوبو الإدارة العامة للخدمات الطبية وتشغيل المستشفى الجامعة، وكل قطاعات الجامعة المشاركة في هذه المهمة الوطنية السامية وتفاني طلبة الجامعة في أعمال التطوع خدمة للوطن ومجتمعه.

من جانبه أوضح المشرف على الإدارة العامة للخدمات الطبية وتشغيل المستشفى الجامعي الدكتور مدني آل عيسى، أن الخدمة متاحة لمنسوبي الجهات الأمنية، ولكبار السن، والمصابين بأحد الأمراض المزمنة، ومن لديه ترشيح مسبق لحجز موعد لقاح كورونا عبر منصة الجامعة الإلكترونية "محصّن" أو تطبيق صحتي، طيلة أيام الأسبوع.

وأضاف أن غير المشمولين في الفئات السابقة يمكنهم التسجيل عبر منصة "محصن" أو التسجيل مباشرة بمقر الخدمة لتقييم أهلية الحصول على اللقاح.

جامعة جازان تطلق خدمة لقاحات كورونا داخل السيارات

جامعة جازان تطلق خدمة لقاحات كورونا داخل السيارات

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
القطاع الجنوبي ينفذ الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا لمنسوبي محافظة صامطة

القطاع الجنوبي ينفذ الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا لمنسوبي محافظة صامطة

تسجيل 52 وفاة و 7413 اصابة بفيروس كورونا في الاردن

تسجيل 52 وفاة و 7413 اصابة بفيروس كورونا في الاردن

إصابة بشار الأسد وزوجته بفيروس كورونا

إصابة بشار الأسد وزوجته بفيروس كورونا

"المنتدى العربي الأوروبي": المرأة المصرية ساهمت في مواجهة فيروس كورونا

"المنتدى العربي الأوروبي": المرأة المصرية ساهمت في مواجهة فيروس كورونا

شبكة عيون الإخبارية