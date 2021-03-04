"تجارة نجران" تنفذ 316 جولة تفتيشية على مراكز صيانة السيارات

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وتوقع غرامات فورية بحق مخالفي الإجراءات الاحترازية

نفذت الفرق الرقابية بوزارة التجارة في منطقة نجران، أمس الأربعاء، 316 جولة تفتيشية، على مراكز ومجمعات صيانة السيارات "الصناعية"، بالمنطقة والمحافظات التابعة لفرع الوزارة.

ووقعت غرامات فورية بحق مخالفي الإجراءات الاحترازية، وتم توجيههم بضرورة الالتزام بالتدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، لسلامتهم وسلامة المستهلكين.

وحث فرع وزارة التجارة، جميع المواطنين والمقيمين بالإبلاغ عن أي مخالفة على الرقم المحدد لوزارة التجارة أو عن طريق التطبيق.