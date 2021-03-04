الدبيبة يسلم تشكيلة حكومة الوحدة الوطنية الجديدة لمجلس النواب الليبي

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طرابلس - (د ب أ):

قام رئيس حكومة الوحدة الوطنية المسمى ، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الخميس، بتسليم تشكيلة حكومة الوحدة الوطنية مرفقة بالأسماء المقترحة لتولي الحقائب الوزارية لهيئة رئاسة مجلس النواب الليبي.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية في بيان له اليوم الخميس، إن عملية التسليم، جاءت التزاما بخارطة الطريق المحددة في الاتفاق السياسي، وبالإجراءات المحددة لتسليم تشكيلة الحكومة قبل عقد جلسة منح الثقة المزمع انعقادها بتاريخ 8 مارس الجاري بمدينة سرت.