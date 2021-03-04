"إغاثي" الملك باليمن.. مشروع بيئي.. خدمات طبية لـ 11,883 مستفيدًا وتوزيع 1,400 حقيبة شتوية

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المركز قدّم خدمات الطوارئ للمتضررات من العنف القائم على النوع الاجتماعي بالبلاد

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي بمديريات ميدي، وحيران، وحرض، وعبس التابعة لمحافظة حجة اليمنية.

وجرى خلال فترة 11 إلى 17 فبراير 2021م، ضخ 388,000 لتر من المياه الصالحة للشرب، وضخ 798,000 لتر من المياه الصالحة للاستخدام، وتنفيذ 28 نقلة مخصصة لإزالة المخلفات من مخيمات النازحين، استفاد منها 6,320 فرداً.

كما تفقد فريق المركز بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان أمس, سير مشروع تقديم خدمات الطوارئ للنساء والفتيات المتضررات من العنف القائم على النوع الاجتماعي باليمن، الذي يموله المركز بمحافظات عدن، لحج، تعز، مأرب، والمهرة، وشبوة.

ويهدف المشروع إلى تعزيز آليات حماية المرأة والفتاة للوقاية من العنف المبني على النوع الاجتماعي، وكذلك ضمان تعزيز قدرات المتضررات من العنف من خلال برامج التدريب الحرفي والمهني لضمان مصدر دخل ثابت للمرأة والذي يضمن إعادة إدماجها بالمجتمع.

ويعمل المركز على تنفيذ العديد من المشاريع الإنسانية الهادفة لتعزيز القدرات لدى الفئات الأكثر ضعفًا في المجتمعات من كبار السن والمرأة والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة إيمانًا منه بأهمية الوصول إلى هذه الفئات.

في الغضون، واصلت العيادات الطبية التغذوية الطارئة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم خدماتها العلاجية في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة، وذلك خلال الفترة 11 - 17 فبراير 2021م.

وراجع عيادة التحصين 18 شخصاً، وعيادة الجراحة والتضميد 344 فرداً، وعيادة الأطفال 573 حالة، وقسم التوعية والتثقيف 482 شخصاً، وقسم الإحالة الطبية 8 حالات، وعيادة الصحة الإنجابية 171 مريضاً، وقسم المصابين بالأوبئة 132 مستفيداً، وقسم التغذية العلاجية 107 حالات، وقسم الطوارئ 1.711 فرداً، وقسم الباطنية 716 فرداً.

كما أجرى الفحص المخبري لـ 3.536 مريضاً، وصرفت الأدوية لـ 2.864 مريضاً، وراجع قسم الرعاية الصحية 1171 شخصاً، وقسم التوليد 12 مستفيداً، وقسم تخطيط القلب 13 حالة، وقسم التنويم 9 حالات، وقسم نقل الدم 16 مراجعاً.

إلى هذا وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم 1,400 حقيبة شتوية في مديريتي المعافر والشمايتين بمحافظة تعز، استفاد منها 8,400 فرد من النازحين.

ويأتي ذلك امتداداً للمشاريع الإغاثية التي تقوم بها المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق.