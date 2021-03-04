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البابا الفاتيكان: منذ فترة طويلة كنت أرغب بلقاء الشعب العراقي

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البابا الفاتيكان: منذ فترة طويلة كنت أرغب بلقاء الشعب العراقي البابا الفاتيكان: منذ فترة طويلة كنت أرغب بلقاء الشعب العراقي

مصراوي Masrawy

05:00 م الخميس 04 مارس 2021

وكالات:

أكد البابا فرنسيس، اليوم الخميس، أنه سيتوجه يوم غد إلى العراق في زيارة تمتد لثلاثة أيام، فيما أشار إلى رغبته بلقاء الشعب العراقي.

وكتب عبر حسابه الناطق بالعربية في تويتر: "غدا سأتوجه إلى العراق في رحلة حج لمدة ثلاثة أيام، لقد كنت أرغب منذ فترة طويلة في لقاء هذا الشعب الذي عانى كثيرا".

وأضاف: "أسألكم أن ترافقوا هذه الزيارة الرسولية بالصلاة لكي تتم بأفضل طريقة ممكنة وتحمل الثمار المرجوة".

وأعلن البابا فرانسيس منذ ديسمبر الماضي، أنه سيقوم برحلة رسولية إلى العراق في 5-8 مارس.

ومن المقرر أن يزور العاصمة بغداد ومحافظة النجف للقاء المرجع الديني الأعلى علي السيستاني، وكذلك محافظات أربيل ونينوى، ومدينة أور التاريخية في محافظة ذي قار جنوبي العراق، حيث مقام النبي إبراهيم.

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