السبت.. قطع وضعف المياه عن 11 منطقة بالقاهرة

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة عن انقطاع المياه عن مناطق: (ميدان روكسي- شارع الميرغني- شارع سيد الميرغني- إبراهيم اللقاني- نزيه خليفة- قصر البارون- فندق البارون- قصر الاتحادية- ميدان الأمير عبدالقادر جيلاني- شارع المطرية بمنطقة الزيتون)، وضعف المياه عن مناطق (ميدان صلاح الدين ومتفرعاته).

وأضافت الشركة في بيان اليوم، أن قطع الخدمة سيكون اعتباراً من الساعة العاشرة صباح يوم السبت الموافق 6/ 3/ 2021 وحتى الساعة الثانية صباح اليوم التالي الموافق 7 / 3 / 2021.

وأوضحت الشركة أن الانقطاع يرجع إلى أعمال تحويلات مواسير المياه المتعارضة مع أعمال كوبري السواح ما يستلزم تحويل مسار خط قطر 1000 مم بميدان السواح.

وناشدت الشركة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات، تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة يمكن طلبها بالاتصال بالخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي.​