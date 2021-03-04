"سقوط نصاب الألوميتال".. ضبط شخص استولى على أموال 5 مواطنين في الغربية

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مصراوي Masrawy

كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، أحدالأشخاص؛ لاستيلائه على بضائع عدد من ورش تجميع الألوميتال بزعم تسويقها ورفض سداد قيمتها.

تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من 5 مواطنين من أصحاب ورش تشغيل وتجميع الألوميتال بالغربية، بقيام أحد الأشخاص بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء منهم على بضائع عبارة عن حديد كريتال بزعم تسويقها ورفضه سداد قيمتها.

أسفرت تحريات فرع الإدارة بمنطقة القناة وسيناء صحة الواقعة، وأن وراء ارتكابها (صاحب شركة للتوريدات- مقيم بمحافظة الإسماعيلية – له معلومات جنائية) وقيامه بممارسة نشاطاً إجرامياً في النصب والاحتيال على المواطنين وأصحاب الشركات والاستيلاء منهم على بضائع من منتجاتهم بزعم بيعها وتوزيعها في الأسواق وعدم سداد قيمتها لهم، وتمكنه من خلال ذلك الحصول على بضائع عبارة عن حديد كريتال وألوميتال من الشاكيين بزعم بيعها وتوزيعها في مختلف المحافظات بلغت قيمتها (437 ألف جنيه) واستولى عليها لنفسه ورفض رد قيمتها لهم.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.