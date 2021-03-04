"هيكل" ينعى اللواء كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان

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مصراوي Masrawy

كتب- مينا غالي:

نعى أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، بمزيد من الحزن والأسى، اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، الذي وافته المنية صباح اليوم متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا.

وأكد "هيكل" أن علاقته بالفقيد الكبير تمتد لسنوات طويلة منذ كان قائدًا للجيش الثالث الميداني ثم مديرًا لإدارة المخابرات الحربية والاستطلاع بالقوات المسلحة، ثم محافظًا لمطروح، وأخيرًا زمالة امتدت لـ 4 سنوات في مجلس النواب، شغل خلالها موقعه رئيسًا للجنة الدفاع والأمن القومي، وطوال هذه الفترة لم يُعرف عنه إلا انضباطه الشديد وحسن الخلق والجدية التامة في العمل.

وأوضح "هيكل" أن آخر اتصال أجراه مع الفقيد الكبير كان صباح الأحد الماضي للاطمئنان على صحته بعد عزله في المستشفى، وتم الاتفاق على لقاء عقب تعافيه، إلا أن قضاء الله كان أقرب. ​