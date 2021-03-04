أخبار عاجلة

برشلونة يحلم بريمونتادا أمام سان جيرمان.. وليفربول يبحث عن الخروج من أزماته -
بورتو يقصي يوفنتوس ويبلغ ربع نهائي دوري الأبطال .. ودورتموند يتأهل على حساب اشبيلية -
السلطات الأمريكية تنشر فيديو لرجل مشتبه به في وضع متفجرات بمواقع حيوية بواشنطن -
"السعودية للمراجعين": نظام مهنة المحاسبة الجديد يواكب تطوُّر بيئة الأعمال -
"السواحة" يشكر القيادة على موافقة "الوزراء" بإنشاء هيئة الحكومة الرقمية -
اليوم.. محاكمة شقيق حسن مالك بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية -
السلطات الأمريكية تنشر فيديو لرجل مشتبه به في وضع متفجرات بمواقع حيوية بواشنطن -
"السعودية للمراجعين": نظام مهنة المحاسبة الجديد يواكب تطوُّر بيئة الأعمال -
"السواحة" يشكر القيادة على موافقة "الوزراء" بإنشاء هيئة الحكومة الرقمية -
اليونان.. اشتباكات بين الأمن ومتظاهرين بأثينا في احتجاجات على "تجاوزات الشرطة" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

"هيكل" ينعى اللواء كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان

Print
"هيكل" ينعى اللواء كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان "هيكل" ينعى اللواء كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان

مصراوي Masrawy

04:18 م الخميس 04 مارس 2021

كتب- مينا غالي:

نعى أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، بمزيد من الحزن والأسى، اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، الذي وافته المنية صباح اليوم متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا.

وأكد "هيكل" أن علاقته بالفقيد الكبير تمتد لسنوات طويلة منذ كان قائدًا للجيش الثالث الميداني ثم مديرًا لإدارة المخابرات الحربية والاستطلاع بالقوات المسلحة، ثم محافظًا لمطروح، وأخيرًا زمالة امتدت لـ 4 سنوات في مجلس النواب، شغل خلالها موقعه رئيسًا للجنة الدفاع والأمن القومي، وطوال هذه الفترة لم يُعرف عنه إلا انضباطه الشديد وحسن الخلق والجدية التامة في العمل.

وأوضح "هيكل" أن آخر اتصال أجراه مع الفقيد الكبير كان صباح الأحد الماضي للاطمئنان على صحته بعد عزله في المستشفى، وتم الاتفاق على لقاء عقب تعافيه، إلا أن قضاء الله كان أقرب. ​

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أم وابنتاها لقوا مصرعهم.. قرارات النيابة في حريق مخزن أخشاب بالحدائق

أم وابنتاها لقوا مصرعهم.. قرارات النيابة في حريق مخزن أخشاب بالحدائق

بسبب تسرب مادة حارقة.. مصرع شخصين وإصابة 14 آخرين في حادث سير في الفيوم

بسبب تسرب مادة حارقة.. مصرع شخصين وإصابة 14 آخرين في حادث سير في الفيوم

فيديو | احتفال بمولد السيدة زينب رغم كورونا.. مئات المصريين في رحاب "سليلة الأشراف"

فيديو | احتفال بمولد السيدة زينب رغم كورونا.. مئات المصريين في رحاب "سليلة الأشراف"

بعد انقطاع 7 سنوات.. استئناف الرحلات الجوية بين بنغازي ومصراتة

بعد انقطاع 7 سنوات.. استئناف الرحلات الجوية بين بنغازي ومصراتة

شبكة عيون الإخبارية