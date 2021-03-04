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معلمي وأستاذي وقائدي.. ينعى اللواء كمال عامر رئيس "دفاع النواب"

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معلمي وأستاذي وقائدي.. السيسي ينعى اللواء كمال عامر رئيس "دفاع النواب" معلمي وأستاذي وقائدي.. ينعى اللواء كمال عامر رئيس "دفاع النواب"

مصراوي Masrawy

04:17 م الخميس 04 مارس 2021

كتب- محمد نصار:

نعى الرئيس عبدالفتاح ، منذ قليل، اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، والذي وافته المنية صباح اليوم.

وغرد السيسي عبر حسابه على تويتر قائلا: لقد فقدت اليوم واحدًا من أغلى رجالها، معلمي وأستاذي وقائدي اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب.

وتابع الرئيس: كان الفقيد خير معلم وقائدًا، مخلصًا وأمينًا لتراب هذا الوطن حتى آخر لحظة في حياته.. اللهم ارحم الفقيد الغالي، وألهم أسرته وذويه الصبر والسلوان.​

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