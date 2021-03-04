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في تيجراي: الأمم المتحدة تطالب بالتحقيق في جرائم حرب محتملة

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في تيجراي: الأمم المتحدة تطالب بالتحقيق في جرائم حرب محتملة في تيجراي: الأمم المتحدة تطالب بالتحقيق في جرائم حرب محتملة

مصراوي Masrawy

04:40 م الخميس 04 مارس 2021

لندن- (بي بي سي):

دعت مفوضة لجنة حقوق الإنسان السامية التابعة للأمم المتحدة، ميشيل باتشيليت، إثيوبيا إلى السماح لخبراء مستقلين بدخول البلاد للتحقيق في الانتهاكات المستمرة التي قد ترقى إلى جرائم حرب في منطقة تيجراي.

وقالت باتشيليت إنها تلقت تقارير "مقلقة عن عمليات قتل واغتصاب وتدمير ونهب" في الإقليم الذي شهد اشتباكات بين قوات حكومية ومسلحين محليين.

وتؤكد الأمم المتحدة، أن القوات المسلحة الإثيوبية والإريترية وجبهة تحرير تيجراي الشعبية وقوات أمهرة الإقليمية جميعها متورطة في تلك الانتهاكات.

وقال بيان المفوضة الأممية إن مكتبها أكد معلومات عن وقوع قصف عشوائي في ثلاث بلدات وتقارير عن انتهاكات وتجاوزات جسيمة لحقوق الإنسان بما في ذلك القتل الجماعي في منطقتين أخريين لاسيما في أكسوم على يد القوات المسلحة الإريترية.

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