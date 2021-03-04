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بومبيو لا يستبعد خوض سباق الرئاسة الأمريكية في 2024

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بومبيو لا يستبعد خوض سباق الرئاسة الأمريكية في 2024 بومبيو لا يستبعد خوض سباق الرئاسة الأمريكية في 2024

مصراوي Masrawy

04:29 م الخميس 04 مارس 2021

واشنطن- أ ش أ:

صرّح وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو بأنه لا يستبعد إمكانية الترشح للرئاسة عام 2024، وقال إنه "مستعد دائمًا لخوض معركة جيدة".

وأفادت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية - في تقرير أوردته على موقعها الإلكتروني - بأن بومبيو قرر خوض غمار سباق الرئاسة حال عدم ترشح الرئيس الأمريكي السابق دونالد مرة أخرى.

وقال "كنت دائما على استعداد للقتال والتحدي، أنا مهتم بأمريكا... لقد كنا جزءا من الحركة المحافظة لفترة طويلة.... أسعى جاهدا لمواصلة القيام بذلك".

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