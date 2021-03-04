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تايلاند تحقق في قرار "فيسبوك" بإزالة حسابات وصفحات تنشر محتوى عن الجيش

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تايلاند تحقق في قرار "فيسبوك" بإزالة حسابات وصفحات تنشر محتوى عن الجيش تايلاند تحقق في قرار "فيسبوك" بإزالة حسابات وصفحات تنشر محتوى عن الجيش

مصراوي Masrawy

04:26 م الخميس 04 مارس 2021

بانكوك- أ ش أ:

كلف رئيس الوزراء التايلاندي برايوت تشان أو تشا، الجيش بالتحقيق في قرار شركة فيسبوك الأمريكية - عملاق منصات التواصل الاجتماعي - بإزالة 185 حسابًا وصفحة ومجموعة تنشر محتوى عن الجيش التايلاندي.

وقال رئيس الوزراء التايلاندي: "إن اتخاذ فيسبوك لهذه الإجراءات يمكن تفسيره بعدة طرق.. يجب أن نوضح الأمر"، وفقًا لشبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، الخميس.

يأتي ذلك في أعقاب إعلان فيسبوك أنها أزالت 77 حسابًا و72 صفحة و18 مجموعة و18 حسابًا على منصة انستجرام لمشاركة الصور التابعة لفيسبوك؛ بسبب انتهاكات لسياسات منصة التواصل الاجتماعي الخاصة بالتدخل الحكومي، والذي يتم تعريفه على أنه سلوك مزيف نيابة عن جهة حكومية.

وأوضحت "فيسبوك" أن حسابات نشأت في تايلاند واستهدفت الجماهير المحلية في مقاطعاتها الجنوبية، مضيفة أن الشبكة استخدمت الحسابات الأصلية والمزيفة لنشر المحتوى الخاص بها على صفحات متعددة لجعله يبدو أكثر شيوعًا مما كان عليه.

وذكر "فيسبوك" أن شبكة الحسابات نشرت محتوى إخباريًا عن الأحداث في تايلاند، تضمن محتوى يدعم الجيش التايلاندي والنظام الملكي، إلى جانب منشورات عن العنف من قبل الجماعات المتمردة في جنوب تايلاند وانتقاد الحركات الانفصالية والاستقلال.

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