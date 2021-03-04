أخبار عاجلة

برشلونة يحلم بريمونتادا أمام سان جيرمان.. وليفربول يبحث عن الخروج من أزماته -
بورتو يقصي يوفنتوس ويبلغ ربع نهائي دوري الأبطال .. ودورتموند يتأهل على حساب اشبيلية -
السلطات الأمريكية تنشر فيديو لرجل مشتبه به في وضع متفجرات بمواقع حيوية بواشنطن -
"السعودية للمراجعين": نظام مهنة المحاسبة الجديد يواكب تطوُّر بيئة الأعمال -
"السواحة" يشكر القيادة على موافقة "الوزراء" بإنشاء هيئة الحكومة الرقمية -
اليوم.. محاكمة شقيق حسن مالك بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية -
السلطات الأمريكية تنشر فيديو لرجل مشتبه به في وضع متفجرات بمواقع حيوية بواشنطن -
"السعودية للمراجعين": نظام مهنة المحاسبة الجديد يواكب تطوُّر بيئة الأعمال -
"السواحة" يشكر القيادة على موافقة "الوزراء" بإنشاء هيئة الحكومة الرقمية -
اليونان.. اشتباكات بين الأمن ومتظاهرين بأثينا في احتجاجات على "تجاوزات الشرطة" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

سريلانكا تعتمد الاستخدام الطارئ للقاح "سبوتنيك في "الروسي

Print
سريلانكا تعتمد الاستخدام الطارئ للقاح "سبوتنيك في "الروسي سريلانكا تعتمد الاستخدام الطارئ للقاح "سبوتنيك في "الروسي

مصراوي Masrawy

04:23 م الخميس 04 مارس 2021

كولمبو- أ ش أ:

قال مسؤول بوزارة الصحة في سريلانكا، إن بلاده وافقت على الاستخدام الطارئ للقاح الروسي (سبوتنيك V) المضاد لفيروس كورونا.

وأضاف المصدر - في تصريح أوردته قناة " اليوم" ، الخميس، أنه تم الحصول على الموافقة من قبل لجنة خبراء من الوكالة الوطنية لتنظيم الأدوية.

وكانت السلطات السريلانكية قد منحت الإذن بالاستخدام الطارئ للقاحات من شركات "فايزر" و"موديرنا" و"أسترازينيكا".

ووفقًا لأخر البيانات الصادرة عن وزارة الصحة السريلانكية، فقد تم الكشف عن أكثر من 84.2 ألف إصابة بفيروس كورونا في البلاد، وتوفي 484 شخصا، وتعافى أكثر من 80.4 ألف شخص.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
أم وابنتاها لقوا مصرعهم.. قرارات النيابة في حريق مخزن أخشاب بالحدائق

أم وابنتاها لقوا مصرعهم.. قرارات النيابة في حريق مخزن أخشاب بالحدائق

بسبب تسرب مادة حارقة.. مصرع شخصين وإصابة 14 آخرين في حادث سير في الفيوم

بسبب تسرب مادة حارقة.. مصرع شخصين وإصابة 14 آخرين في حادث سير في الفيوم

فيديو | احتفال بمولد السيدة زينب رغم كورونا.. مئات المصريين في رحاب "سليلة الأشراف"

فيديو | احتفال بمولد السيدة زينب رغم كورونا.. مئات المصريين في رحاب "سليلة الأشراف"

بعد انقطاع 7 سنوات.. استئناف الرحلات الجوية بين بنغازي ومصراتة

بعد انقطاع 7 سنوات.. استئناف الرحلات الجوية بين بنغازي ومصراتة

شبكة عيون الإخبارية