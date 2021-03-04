سريلانكا تعتمد الاستخدام الطارئ للقاح "سبوتنيك في "الروسي

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مصراوي Masrawy

كولمبو- أ ش أ:

قال مسؤول بوزارة الصحة في سريلانكا، إن بلاده وافقت على الاستخدام الطارئ للقاح الروسي (سبوتنيك V) المضاد لفيروس كورونا.

وأضاف المصدر - في تصريح أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، الخميس، أنه تم الحصول على الموافقة من قبل لجنة خبراء من الوكالة الوطنية لتنظيم الأدوية.

وكانت السلطات السريلانكية قد منحت الإذن بالاستخدام الطارئ للقاحات من شركات "فايزر" و"موديرنا" و"أسترازينيكا".

ووفقًا لأخر البيانات الصادرة عن وزارة الصحة السريلانكية، فقد تم الكشف عن أكثر من 84.2 ألف إصابة بفيروس كورونا في البلاد، وتوفي 484 شخصا، وتعافى أكثر من 80.4 ألف شخص.