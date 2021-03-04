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بوتين: يجب منح فرصة الوصول إلى السلطة لذوي الآراء والقناعات المختلفة

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بوتين: يجب منح فرصة الوصول إلى السلطة لذوي الآراء والقناعات المختلفة بوتين: يجب منح فرصة الوصول إلى السلطة لذوي الآراء والقناعات المختلفة

مصراوي Masrawy

04:22 م الخميس 04 مارس 2021

موسكو- أ ش أ:

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، إنه "من المهم منح فرصة الوصول إلى السلطة للأشخاص ذوي الآراء والقناعات المختلفة، لأن ذلك من شأنه المساعدة في اختيار المقاربات لحل المشاكل في ".

وأكد الرئيس الروسي - أثناء مشاركته في اجتماع مع المتطوعين في حملة "نحن معا"، أنه لا يعارض مشاركة المتطوعين في الحياة السياسية للبلاد، وفقا لقناة "روسيا اليوم" .

وقال "فيما يتعلق بحقيقة أن المتطوعين يشاركون بشكل أكبر في الحياة السياسية، أنا أؤيدها، وقد تحدثت عن هذا الأمر. وكما يبدو لي، فإن الأنشطة التطوعية تضم أشخاصا من مختلف الآراء والمعتقدات، وعند انخراطهم في الحياة السياسية، سيظلون حاملين لمقاربات مختلفة لحل بعض المشاكل التي تواجه البلد أو المنطقة".

وأضاف: "من الضروري إعطاء الأشخاص من مختلف الآراء والقناعات الفرصة لتولي السلطة من أجل إيجاد الحلول الأكثر قبولا من خلال الصراع الآراء، حتى تتمكن البلاد من المضي قدما".

و"نحن معاً" هي حملة تطوعية إلكترونية جديدة، أنشئت بداية مايو الجاري في روسيا، بهدف تقديم العون والمساعدة، أو الحصول عليها خلال فترة عدوى كورونا.

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مصراوي Masrawy

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