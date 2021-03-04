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الادعاء العام في السويد: حادث الطعن ليس له دوافع إرهابية

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الادعاء العام في السويد: حادث الطعن ليس له دوافع إرهابية الادعاء العام في السويد: حادث الطعن ليس له دوافع إرهابية

مصراوي Masrawy

04:18 م الخميس 04 مارس 2021

ستوكهولم- (د ب أ):
قال المدعي العام في السويد، اليوم الخميس، إن منفذ هجوم الطعن في جنوب البلاد، والذي أسفر عن إصابة سبعة أشخاص، اعتقل على خلفية الاشتباه في ارتكاب عدة جرائم شروع في قتل.

وقال المدعي العام، آدم رولمان، لمحطة "إس في تي" التلفزيونية السويدية، إنه لا يتم التحقيق في الحادث الذي وقع أمس الأربعاء ببلدة فيتلاندا الصغيرة، على أنه جريمة ذات دوافع إرهابية.

ولم يتم بعد تحديد الدافع وراء الجريمة. وأكد رولمان أن التحقيق لا يزال في مرحلة مبكرة.

وقالت الشرطة والسلطات الصحية في السويد، في وقت سابق اليوم، إن ثلاثة من سبعة أشخاص أصيبوا في هجوم الطعن الذي وقع بجنوب البلاد أمس، يعانون من إصابات تهدد حياتهم.

وقالت الشرطة إنها تقوم حاليا بالتحقيق في الحادث بوصفه "شروعا في القتل".

وأصيب في الهجوم ثمانية أشخاص، بينهم منفذ الهجوم، وهو شاب في مطلع العشرينات من عمره، وأطلقت الشرطة النار عليه واعتقلته في وسط فيتلاندا.

وإصابات اثنين آخرين من الضحايا خطيرة، في حين أصيب ثلاثة بجروح متوسطة أو طفيفة.

ولم تذكر الشرطة نوع السلاح الذي تم استخدامه في الهجوم، ولكنها قالت إن الضحايا تعرضوا للهجوم في خمسة مواقع.

وقالت الشرطة إن المشتبه به ظل تحت حراسة الشرطة بالمستشفى، ولكن لا يعتقد أن إصابته خطيرة.

ويساعد جهاز الأمن السويدي (سابو) الشرطة في إجراءاتها المتعلقة بالحادث.

ولم تفصح الشرطة عن تفاصيل بشأن هوية المشتبه به أو الدافع المحتمل وراء ارتكابه الهجوم، ولكنها قالت إنه يعتقد أنه نفذه بمفرده.

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