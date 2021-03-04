ألمانيا تُجيز لقاح أسترازينيكا لمن هم فوق 65 عامًا

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مصراوي Masrawy

برلين- (د ب أ):

أعلنت اللجنة الدائمة للتطعيمات بألمانيا، الخميس، أنه يتم التوصية حاليا باستخدام لقاح شركة آسترازينيكا ضد فيروس كورونا المستجد للأشخاص الذين يبلغون 65 عاما فأكثر أيضا.

يذكر أن اللجنة كانت أوصت في نهاية يناير الماضي باستخدام اللقاح للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و64 عاما فقط.

وكانت وزارة الصحة الألمانية أعلنت في وقت سابق اليوم الخميس موافقة السلطات الصحية على استخدام لقاح آسترازينيكا ضد فيروس كورونا لمن هم يبلغون من العمر 65 عاما أو أكثر.

وقال وزير الصحة الألماني: "يعد ذلك خبرا سارا بالنسبة لجميع كبار السن الذين ينتظرون اللقاح ، سيمكن تطعميهم بشكل أسرع".