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النصر يسابق الزمن بحزمة قرارات جديدة.. تعرّف عليها

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النصر يسابق الزمن بحزمة قرارات جديدة.. تعرّف عليها النصر يسابق الزمن بحزمة قرارات جديدة.. تعرّف عليها
استقالات وتعيينات جديدة من أجل الاستثمار

النصر يسابق الزمن بحزمة قرارات جديدة.. تعرّف عليها

تماشياً مع المرحلة التي تعيشها الرياضة من عمل مؤسسي مستدام ولتطوير العمل، قرر مجلس إدارة نادي النصر القيام بتعديلات إدارية واستقطاب كفاءات إدارية تدعم توجه المجلس بالنهوض بالعمل الإداري للتوافق مع أهداف وزارة الرياضة.

وأصدر صفوان السويكت رئيس مجلس إدارة النادي، اليوم الخميس، حزمة قرارات إدارية، بينها قبول استقالة عبدالله الدخيل الرئيس التنفيذى للنادي، إضافة إلى تشكيل لجنة للاستثمار والتسويق، وتعيينات عدة.
وأصدر النصر بياناً أوضح خلاله تعيين أحمد الغامدي رئيساً تنفيذياً مكلفاً للنادي.
وتم تعيين نواف النهاري مديراً لإدارة التسويق، وتشكيل لجنة تنفيذية مكونة من عضوين من مجلس الإدارة، بالإضافة إلى الرئيس التنفيذي المكلف لوضع خطط واستراتيجيات وأهداف الإدارة التنفيذية.
كما قررت إدارة النصر تشكيل لجنة للاستثمار والتسويق مكونة من عضوين من مجلس الإدارة، ومدير إدارة التسويق وممثل من شركة الوسائل السعودية لوضع خطط واستراتيجيات وأهداف شركة نادي النصر الاستثمارية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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