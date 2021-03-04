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بتداولات بلغت 13.8 مليار ريال لأكثر من 507 ملايين سهم

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة اليوم منخفضًا 68 نقطة ليقفل عند مستوى 9242.28 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 13.8 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 507 ملايين سهم تقاسمتها أكثر من 557 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 73 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 118 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات متطورة، وسابتكو، وأبان، والعقارية، والتأمين العربية الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات الخريف، والفخارية، وينساب، وجبسكو، وسليمان الحبيب فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.97% و3.68%.

وكانت أسهم شركات دار الأركان، والعقارية، وسابتكو، وسيرا، وجاكو هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات سابتكو، والعقارية، وجاكو، ومتطورة، والمصافي هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضًا 251.05 نقطة ليقفل عند مستوى 25914.50 نقطة، وبتداولات بلغت 30 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 296 ألف سهم تقاسمتها 1003 صفقات.