شاهد.. "آل الشيخ" يستقبل وزير العدل والشؤون الإسلامية بجزر القمر

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"الليل": المملكة قلب العالم الإسلامي وجهودها في خدمة الإسلام محل تقدير الجميع

استقبل وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بمكتبه في مدينة جدة اليوم، وزير العدل والشؤون الإسلامية والوظائف العمومية والحقوقية بجمهورية جزر القمر المتحدة، محمد حسين علي جمل الليل، والوفد المرافق له .

ورحب الوزير "آل الشيخ "بالوزير القمري، منوهاً بالعلاقات المتميزة بين البلدين في مختلف المجالات، لاسيما ما يتصل بالشأن الإسلامي، مؤكدًا على أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- تفتح آفاق التعاون وتقدم الغالي والنفيس من أجل خدمة الإسلام والمسلمين بالعالم؛ اتساقاً مع رسالتها السامية وريادتها للعالم الإسلامي.

من جانبه، أكد وزير العدل والشؤون الإسلامية والوظائف العمومية والحقوقية بجمهورية جزر القمر المتحدة؛ أن المملكة هي قلب العالم الإسلامي، وجهودها في خدمة الإسلام والحرمين الشريفين محل تقدير جميع المسلمين بالعالم، مبيناًً أن العلاقة مع السعودية هي علاقة أخوية قائمة على أساس متين، مقدماً الشكر على الدعم الذي تلقاه بلاده من المملكة في كافة المجالات والتي هي محل تقدير القيادة والشعب القمري .

مثمناً الجهود التي تقوم بها وزارة الشؤون الإسلامية في خدمة العمل الإسلامي بجزر القمر ونشر الوسطية والاعتدال وتنفيذ المشاريع الإنسانية التي تجد التقدير الكبير لدور المملكة من مختلف أطياف الشعب القمري.

وجرى خلال اللقاء الذي حضره عدد من المسؤولين بالوزارتين، بحث عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك، لاسيما ما يتصل بخدمة العمل الإسلامي في جمهورية جزر القمر المتحدة.