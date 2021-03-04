أخبار عاجلة

برشلونة يحلم بريمونتادا أمام سان جيرمان.. وليفربول يبحث عن الخروج من أزماته -
بورتو يقصي يوفنتوس ويبلغ ربع نهائي دوري الأبطال .. ودورتموند يتأهل على حساب اشبيلية -
السلطات الأمريكية تنشر فيديو لرجل مشتبه به في وضع متفجرات بمواقع حيوية بواشنطن -
"السعودية للمراجعين": نظام مهنة المحاسبة الجديد يواكب تطوُّر بيئة الأعمال -
"السواحة" يشكر القيادة على موافقة "الوزراء" بإنشاء هيئة الحكومة الرقمية -
اليوم.. محاكمة شقيق حسن مالك بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية -
السلطات الأمريكية تنشر فيديو لرجل مشتبه به في وضع متفجرات بمواقع حيوية بواشنطن -
"السعودية للمراجعين": نظام مهنة المحاسبة الجديد يواكب تطوُّر بيئة الأعمال -
"السواحة" يشكر القيادة على موافقة "الوزراء" بإنشاء هيئة الحكومة الرقمية -
اليونان.. اشتباكات بين الأمن ومتظاهرين بأثينا في احتجاجات على "تجاوزات الشرطة" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

مؤشر "الأسهم " يغلق منخفضًا عند 9242.28 نقطة

Print
مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضًا عند 9242.28 نقطة مؤشر "الأسهم " يغلق منخفضًا عند 9242.28 نقطة
بتداولات بلغت 13.8 مليار ريال لأكثر من 507 ملايين سهم

مؤشر

أغلق مؤشر الأسهم الرئيسة اليوم منخفضًا 68 نقطة ليقفل عند مستوى 9242.28 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 13.8 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 507 ملايين سهم تقاسمتها أكثر من 557 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 73 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 118 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات متطورة، وسابتكو، وأبان، والعقارية، والتأمين العربية الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات الخريف، والفخارية، وينساب، وجبسكو، وسليمان الحبيب فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.97% و3.68%.

وكانت أسهم شركات دار الأركان، والعقارية، وسابتكو، وسيرا، وجاكو هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات سابتكو، والعقارية، وجاكو، ومتطورة، والمصافي هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضًا 251.05 نقطة ليقفل عند مستوى 25914.50 نقطة، وبتداولات بلغت 30 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 296 ألف سهم تقاسمتها 1003 صفقات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"السعودية للمراجعين": نظام مهنة المحاسبة الجديد يواكب تطوُّر بيئة الأعمال

"السعودية للمراجعين": نظام مهنة المحاسبة الجديد يواكب تطوُّر بيئة الأعمال

"السعودية للمراجعين": نظام مهنة المحاسبة الجديد يواكب تطوُّر بيئة الأعمال

"السعودية للمراجعين": نظام مهنة المحاسبة الجديد يواكب تطوُّر بيئة الأعمال

السعودية: الاعتداءات الحوثية انتهاكًا سافرًا للقوانين والأعراف الدولية

السعودية: الاعتداءات الحوثية انتهاكًا سافرًا للقوانين والأعراف الدولية

السعودية: انتهاكات إيران للقوانين الدولية تعرض المنطقة للخطر

السعودية: انتهاكات إيران للقوانين الدولية تعرض المنطقة للخطر

شبكة عيون الإخبارية