كورونا: معدل الإصابات في أوروبا يعاود الارتفاع بعد أسابيع من التراجع

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

لندن- (بي بي سي):

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد يرتفع من جديد في أوروبا، بعد ستة أسابيع من التراجع.

وقال المدير الإقليمي للمنظمة في أوروبا، هانس كلوغه، في مؤتمر صحافي إن الزيادة الناتجة عن الطفرة الجينية للوباء " تضع حدا لتراجع واعد لعدد الإصابات الجديدة استمرّ ستة أسابيع."

وطالب المسؤول الصحي الأوروبيين بالعودة إلى القواعد الأساسية في مواجهة الوباء والعمل على تسريع وتيرة حملات التطعيم باللقاحات المضادة للفيروس.

وارتفع عدد الإصابات بكوفيد-19 في أوروبا الأسبوع الماضي بنسبة 9% لتبلغ أكثر من مليون بقليل، بحسب الفرع الأوروبي لمنظمة الصحة.

ويُذكر أنه من أصل 53 دولة في المنطقة التابعة للفرع الأوروبي من منظمة الصحة، بدأت 45 من بينها حملة التطعيم.