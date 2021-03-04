★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كتب- محمد عبدالناصر:

استقبلت قوافل المبادرة الرئاسية "نور حياة"، صباح اليوم، المواطنين من مركز أبوحماد بمحافظة الشرقية، وقرية أطواب بمحافظة بني سويف، والقناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، وقرية التفتيش بمحافظة كفرالشيخ، وكفرسعد بمحافظة دمياط، وقرية الوليدية بمحافظة أسيوط وذلك لإجراء الكشف الطبي على العيون وصرف العلاج والنظارات الطبية للحالات المكتشف إصابتها بمسببات ضعف وفقدان الإبصار خلال اليوم وغدا.

من جانبه قال تامر عبدالفتاح المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، إن صندوق تحيا مصر قوافل مبادرة نور حياة يتم تقديم خدمات مبادرة نور حياة في إطار التنسيق مع المشروعات التي تنفذها الدولة لتطوير الريف المصري ضمن مبادرة حياة كريمة.

وأشار إلى أن الصندوق يعمل على تحقيق التكامل بين البرامج والخدمات التي يوفرها في مجالات الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية والتنمية الاقتصادية للأسر الأولى بالرعاية، ومختلف المشروعات المنفذة من خلال مبادرة حياة كريمة.

وأوضح عبدالفتاح أنه من المزمع تقديم الخدمة الطبية لنحو 3 آلاف مواطن على مدار اليوم وغدا، مشيرا إلى أن القافلة الواحدة تستقبل 500 مواطن بواقع 50% من طاقتها السابقة، وذلك تطبيقا للإجراءات الاحترازية التي فرضتها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ولفت إلى أن القوافل تجري كشف العيون للمواطنين الذين تم دراسة حالتهم، والتأكد من استحقاقهم للخدمة المجانية، على أن يتم تحويل الحالات المتطلبة لعمليات المياه البيضاء إلى المستشفيات التابعة للقوات المسلحة ووزارة الداخلية بكل محافظة، فضلا عن صرف العلاج من داخل العيادات المتنقلة بكل قافلة.

وأشار المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، إلى أن المبادرة قدمت خدمة الرعاية الصحية منذ إطلاقها في فبراير 2019 لمواطني 19 محافظة هي: السويس، الإسماعيلية، بورسعيد، الشرقية، الدقهلية، الغربية، القليوبية، المنوفية، كفرالشيخ، الإسكندرية، دمياط، البحر الأحمر، الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، ومطروح.

يذكر أن الصندوق قام بفتح حساب خاص لاستقبال المساهمات في مبادرة نور حياة رقم 037037- مبادرة نور حياة، كما يستقبل كافة الاستفسارات عن المبادرة عبر الخط الساخن 15118