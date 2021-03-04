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متداول بالسوق.. تحذير من صابون للأيدي لاحتوائه على نسبة عالية من البكتيريا

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"الغذاء والدواء" تنصح  بعدم استخدام تلك المنتجات والتخلص من العينات الموجودة

متداول بالسوق.. تحذير من صابون للأيدي لاحتوائه على نسبة عالية من البكتيريا

حذّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من منتج صابون للأيدي لاحتوائه على نسبة عالية من البكتيريا، ما يعد مخالفاً للائحة متطلبات السلامة في مستحضرات التجميل والعناية الشخصية رقم (SFDA.CO/GSO 1943:2016).

وأوضحت الهيئة أنها حللت عينات من منتجات التجميل المتداولة بالأسواق المحلية للتأكد من سلامتها، وأظهرت نتائج التحليل احتواء منتج صابون على نسبة عالية من البكتيريا، مشيرةً إلى أن التعرض لنسب عالية من البكتيريا قد يتسبب في مخاطر صحية للمستهلك.


ويحمل المنتج اسم "Pastil liquid hand wash flower"، بتاريخ صلاحية 9/11 / 2024 و رقم تشغيلة (200114).

ونصحت الهيئة المستهلكين بعدم استخدام تلك المنتجات، والتخلص من العينات الموجودة لديهم منها، مشددةً على أهمية شراء المنتجات من مصادر موثوقة يمكن من خلالها تتبع مصدر المنتج.
وأكدت أنها تتخذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة لمتابعة سحب المنتجات من الأسواق ومنع دخولها واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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