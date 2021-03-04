أخبار عاجلة

برشلونة يحلم بريمونتادا أمام سان جيرمان.. وليفربول يبحث عن الخروج من أزماته -
بورتو يقصي يوفنتوس ويبلغ ربع نهائي دوري الأبطال .. ودورتموند يتأهل على حساب اشبيلية -
السلطات الأمريكية تنشر فيديو لرجل مشتبه به في وضع متفجرات بمواقع حيوية بواشنطن -
"السعودية للمراجعين": نظام مهنة المحاسبة الجديد يواكب تطوُّر بيئة الأعمال -
"السواحة" يشكر القيادة على موافقة "الوزراء" بإنشاء هيئة الحكومة الرقمية -
اليوم.. محاكمة شقيق حسن مالك بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية -
السلطات الأمريكية تنشر فيديو لرجل مشتبه به في وضع متفجرات بمواقع حيوية بواشنطن -
"السعودية للمراجعين": نظام مهنة المحاسبة الجديد يواكب تطوُّر بيئة الأعمال -
"السواحة" يشكر القيادة على موافقة "الوزراء" بإنشاء هيئة الحكومة الرقمية -
اليونان.. اشتباكات بين الأمن ومتظاهرين بأثينا في احتجاجات على "تجاوزات الشرطة" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

خبراء: تُعِد لإنتاج بلوتونيوم لتصنيع أسلحة نووية

Print
خبراء: كوريا الشمالية تُعِد لإنتاج بلوتونيوم لتصنيع أسلحة نووية خبراء: تُعِد لإنتاج بلوتونيوم لتصنيع أسلحة نووية

مصراوي Masrawy

03:09 م الخميس 04 مارس 2021

سول- (د ب ا):

قال خبراء بالولايات المتحدة الأمريكية، إن ربما تقوم بإعدادات لتصنيع بلوتونيوم، من أجل أسلحة نووية في مجمع يونجبيون النووي المثير للجدل.

وكتب الخبراء بمموقع "38 نورث"، المتخصص في الشأن الكوري الشمالي، أن صور الأقمار الاصطناعية أظهرت أن معمل الكيمياء الإشعاعية، الذي يعد منشآة لإعادة معالجة قضبان الوقود المستهلكة" يقوم بالعمل مجددا بعد انقطاع دام نحو عامين".

وينتج إعادة المعالجة عدة أشياء من بينها بلوتونيوم.

وفي نفس الوقت، أشار الخبراء إلى أنه من الصعب تحديد الأنشطة التي تحدث في يونجبيون على أساس صور الأقمار الاصطناعية.

يشار إلى أن التحقق المستقل من وجود أنشطة نووية في كوريا الشمالية غير ممكن حيث أنها طردت المفتشين الدوليين منذ أعوام قليلة .

وجاء في التقرير أن الدخان تصاعد من مدخنة مصنع طاقة بخار يعمل بالفحم مرتبط بمصنع إعادة المعالجة في عدة أوقات ما بين أواخر فبراير الماضي ومطلع مارس الجاري، "مما يشير إلى أنه من الممكن أن تكون هناك عملية لإعادة معالجة الوقود المستهلك لاستخلاص بلوتونيوم اللازم لإنتاج أسلحة نووية ".

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
أم وابنتاها لقوا مصرعهم.. قرارات النيابة في حريق مخزن أخشاب بالحدائق

أم وابنتاها لقوا مصرعهم.. قرارات النيابة في حريق مخزن أخشاب بالحدائق

بسبب تسرب مادة حارقة.. مصرع شخصين وإصابة 14 آخرين في حادث سير في الفيوم

بسبب تسرب مادة حارقة.. مصرع شخصين وإصابة 14 آخرين في حادث سير في الفيوم

فيديو | احتفال بمولد السيدة زينب رغم كورونا.. مئات المصريين في رحاب "سليلة الأشراف"

فيديو | احتفال بمولد السيدة زينب رغم كورونا.. مئات المصريين في رحاب "سليلة الأشراف"

بعد انقطاع 7 سنوات.. استئناف الرحلات الجوية بين بنغازي ومصراتة

بعد انقطاع 7 سنوات.. استئناف الرحلات الجوية بين بنغازي ومصراتة

شبكة عيون الإخبارية