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مصراوي Masrawy

سول- (د ب ا):

قال خبراء بالولايات المتحدة الأمريكية، إن كوريا الشمالية ربما تقوم بإعدادات لتصنيع بلوتونيوم، من أجل أسلحة نووية في مجمع يونجبيون النووي المثير للجدل.

وكتب الخبراء بمموقع "38 نورث"، المتخصص في الشأن الكوري الشمالي، أن صور الأقمار الاصطناعية أظهرت أن معمل الكيمياء الإشعاعية، الذي يعد منشآة لإعادة معالجة قضبان الوقود المستهلكة" يقوم بالعمل مجددا بعد انقطاع دام نحو عامين".

وينتج إعادة المعالجة عدة أشياء من بينها بلوتونيوم.

وفي نفس الوقت، أشار الخبراء إلى أنه من الصعب تحديد الأنشطة التي تحدث في يونجبيون على أساس صور الأقمار الاصطناعية.

يشار إلى أن التحقق المستقل من وجود أنشطة نووية في كوريا الشمالية غير ممكن حيث أنها طردت المفتشين الدوليين منذ أعوام قليلة .

وجاء في التقرير أن الدخان تصاعد من مدخنة مصنع طاقة بخار يعمل بالفحم مرتبط بمصنع إعادة المعالجة في عدة أوقات ما بين أواخر فبراير الماضي ومطلع مارس الجاري، "مما يشير إلى أنه من الممكن أن تكون هناك عملية لإعادة معالجة الوقود المستهلك لاستخلاص بلوتونيوم اللازم لإنتاج أسلحة نووية ".