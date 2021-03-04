الخرطوم تأسف للتناول "غير الموضوعي" لتصريحات وزيرة الخارجية السودانية

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مصراوي Masrawy

وكالات:

أعربت الخرطوم عن أسفها للتناول غير الموضوعي لتصريحات وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق، أثناء زيارتها لمصر، حول "الاستغلال المشترك للموارد خدمة لمصالح الأطراف المتشاركة".

واعتبرت الخارجية السودانية في بيان نُشر على حسابها الرسمي عبر تويتر، الخميس، أن "الغرض في نشر بعض المقاطع المتداولة واضح من كونها مقتطعة من التسجيل المصور لحديث الوزيرة، والمشاهدة المنصفة للتسجيل تبين بوضوح أن مضمون حديثها قد أسيء عرضه، قصد إبراز المعاني الواردة فيما يروج له البعض حول الأمر، وهو ما يمكن التحقق منه عبر الرابط المعطى".

وأضافت: "السيدة مريم الصادق هي وزيرة الخارجية في الحكومة الانتقالية التي أتت بها ثورة ديسمبر المجيدة، وهي مع أعضاء هذه الحكومة تمثل قيم ومبادئ هذه الثورة الوطنية العظيمة، وتضع نصب أعينها أهدافها، من السيادة غير المنقوصة والاستقلال غير المشوب، وأمن وسلام واستقرار ورفاه الشعب السوداني الأبي، وسلامة ووحدة ترابه. وستتابع الوزيرة بذل ما بوسعها لإنجاز مهامها الوظيفية والوطنية، وهي تسأل الله التوفيق في هذا، وفي حسن التعبير عن البلاد وأهلها".

كانت الوزيرة السودانية مريم الصادق تعرضت لانتقادات حادة بسبب تصريح لها أثناء المؤتمر الصحفي المشترك مع سامح شكري.

وقالت مريم، فيما فهم حسب المنتقدين، أن السودان كبير المساحة وعدد سكانه قليل، فلا بأس أن تسيطر بعض دول الجوار على أراض سودانية لاستعمارها.