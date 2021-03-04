ملايين الجرعات.. الصحة: لقاح كورونا مجاني للمستحق وننتظر شحنات كبيرة

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مصراوي Masrawy

كتب- أحمد جمعة:

قال الدكتور محمد حساني، مساعد وزيرة الصحة المصرية للمبادرات العامة، إن لقاح فيروس كورونا متاح بشكل مجاني أمام المواطنين المستحقين للحصول عليه.

وأضاف حساني، لمصراوي، الخميس، أن الوزارة تنتظر الحصول على كميات كبيرة من لقاحات كورونا خلال الأيام المقبلة، إذ ستحصل على 300 ألف جرعة جديدة من لقاح سينوفارم كهدية ثانية من الحكومة الصينية، فضلًا عن تسلم التوريدات التي تتيحها منظمة "جافي" لمصر من لقاح أسترازينكيا، والتي تقدر بـ "ملايين الجرعات".

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، شهد صباح اليوم، تدشين حملة تطعيم المواطنين من أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، بالجرعة الأولى من لقاحات فيروس كورونا بالمركز الطبي في منطقة القطامية بمحافظة القاهرة.

وقال إن الدولة تقوم حاليا بتأمين أكبر قدر من جرعات هذه اللقاحات من جميع المصانع والشركات، التي تم اعتماد المصل الخاص بها من هيئة الدواء المصرية.

كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة تتحرك في هذا الاتجاه بأسلوب علميّ، بدءا من اختبار هذه اللقاحات من خلال الهيئة الرسمية المعنية وهي هيئة الدواء المصرية، وعقب اعتمادها يتم التعاقد مع الشركات المنتجة لها، ثم يليها مرحلة توزيع اللقاحات وفق الأولويات المطلوبة، مشيرا إلى أن وزارة الصحة والسكان قامت بإطلاق موقع إلكتروني لتسجيل المواطنين الراغبين في الحصول على هذه اللقاحات، وبموجب التسجيل يتم تحديد الأيام المخصصة للحصول على جرعة اللقاح، مشيرا إلى أنه سيتم العمل على زيادة أعداد المواطنين الذين سيحصلون على اللقاحات المختلفة خلال الفترة المقبلة.​