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أحمد الزند يتلقى تطعيم كورونا بالقطامية

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أحمد الزند يتلقى تطعيم كورونا بالقطامية أحمد الزند يتلقى تطعيم كورونا بالقطامية

مصراوي Masrawy

02:52 م الخميس 04 مارس 2021

كتب- أحمد جمعة:

تلقى المستشار أحمد الزند، وزير العدل الأسبق، لقاح المستجد بمركز صحة القطامية بالقاهرة.

وشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، تدشين حملة تطعيم المواطنين من أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، بالجرعة الأولى من لقاحات فيروس كورونا بالمركز الطبي في منطقة القطامية بمحافظة القاهرة، يرافقه الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، وبحضور ممثل منظمة "اليونيسف" في ، وعدد من مسؤولي وزارة الصحة.

وأكد رئيس مجلس الوزراء حرصه على حضور اليوم الأول لحملة التطعيم بالجرعة الأولى من لقاحات فيروس كورونا من المواطنين، التي تتم على مستوى الجمهورية، لافتا إلى أنه كان قد سبق خلال الفترة الماضية بدء تطعيم الأطقم الطبية وفرق الرعاية الصحية في المستشفيات بجميع محافظات الجمهورية.

وتابع مدبولي: اليوم نشهد بدء تطعيم المجموعة الأولى من أهالينا من كبار السن، ومن أصحاب الأمراض المزمنة، مثل الفشل الكلوي وغيرها من الأمراض الأخرى، باللقاحات المتوافرة ضد الفيروس.

وأشار إلى أن الدولة تقوم حاليا بتأمين أكبر قدر من جرعات هذه اللقاحات من جميع المصانع والشركات، التي تم اعتماد المصل الخاص بها من هيئة الدواء المصرية.

وشرحت وزيرة الصحة والسكان خطوات حصول المواطنين من أصحاب الأمراض المزمنة على الجرعتين الأولى والثانية من لقاحات فيروس كورونا بمراكز التطعيم المخصصة لذلك؛ منوهة إلى أنه في البداية يتم تقسيم الفئات المستحقة أثناء التسجيل على الموقع، إلى 3 مجموعات بما يتوافق مع الأولويات المتعارف عليها عالميًا، ويقوم المواطن باختيار المجموعة التي ينتمي إليها، حيث تشمل المجموعات العاملين في القطاع الطبي، أو الفئات الأكثر عرضة للإصابة من غير العاملين بالقطاع الطبي وهم أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن.

وعقب ذلك، يتم تحديد موعد للمواطنين المسجلين على الموقع والتواصل معهم وتوجيههم إلى مركز التطعيم بالمحافظة التابع لها؛ لتلقي الجرعة الأولى من لقاحات فيروس كورونا.

وأوضحت أنه فور توجه المواطن لمركز التطعيم، يتم مراجعة بياناته من خلال بطاقة الرقم القومي، كما يتم مراجعة أي تقارير طبية خاصة بالمواطنين من ذوي الأمراض المزمنة، وذلك للحصول على الموافقة المستنيرة، ومن ثم ينتقل المواطن إلى مناطق الانتظار حتى يأتي دوره للانتقال إلى غرفة الموافقة المستنيرة، مع مراعاة تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، وقواعد التباعد الاجتماعي.

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