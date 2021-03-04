قائد عسكري بنوط الامتياز.. من هو كمال عامر رئيس دفاع النواب الراحل؟

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد نصار:

أعلن النائب مصطفى بكري، وفاة اللواء كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب.



وقال بكري في بيان صحفي مقتضب: "البقاء لله في رحيل أستاذنا القدير والنائب الوطني الجليل كمال عامر، تغمد الله الفقيد برحمته وألهم الأسرة وألهمنا جميعا الصبر والسلوان".

وشغل اللواء أركان حرب كمال عامر، عدة مناصب منها قائد الجيش الثالث الميداني ومدير المخابرات الحربية ومحافظ مطروح ومحافظ أسوان.

وحصل عامر على مجموعة من الدرجات العلمية منها ماجستير العلوم العسكرية في أكتوبر 1972، ودرجة الزمالة في الاستراتيجية العسكرية في يونيو 1984، والعديد من الدورات العسكرية في مجالات مختلفة.

كما حصل على دراسات مدنية عليا في العلوم الاجتماعية والدراسات الإسلامية، ودرجة الدكتوراه في الاستراتيجية القومية من أكاديمية ناصر العسكرية العليا.

تدرج عامر في وظائف العمليات والتخطيط لجميع المستويات بالقوات المسلحة، وشغل جميع المناصب القيادية من قائد فصيلة مشاة مرورا بجميع المناصب بسلاح المشاة، ثم رئيسا لأركان قائد لواء مشاة ميكانيكي، ورئيسا لأركان وقائد فرقة مشاة ميكانيكي، ورئيسا لأركان القوات المصرية في عمليات الخليج الثانية، وقائدا للقوات المصرية في عمليات الخليج الثانية.

كما شغل منصب رئيس أركان الجيش الثالث الميداني، وقائد الجيش الثالث الميداني، ونائب مدير المخابرات الحربية خلال فترتين (يوليو 1991 لـ يوليو 1992 - يناير 1995 لـ ديسمبر 1995).

وشغل أيضا منصب مدير المخابرات الحربية والاستطلاع حتى 1997، ثم عين محافظا لمطروح في الفترة من 9 يوليو 1997 حتى 21 نوفمبر 1999، أعقبها تعيينه محافظا لأسوان في الفترة من 31 أكتوبر 1999 حتى 17 يوليو 2001.

وبالنسبة لعمله النيابي، عين عضوا بمجلس الشورى منذ ديسمبر 2012 حتى يونيو 2013، وشغل عضوية مجلس النواب ورئاسة لجنة الدفاع والأمن القومي خلال البرلمان السابق والحالي".

حصل كمال عامر، على وسام النجمة العسكرية، ووسام الجمهورية، ونوط الواجب، ونوط التدريب، ونوط الخدمة الطويلة والممتازة، ووسام الملك فيصل من السعودية، ونوط المعركة ووسام تحرير الكويت من الكويت، ووسام 26 سبتمبر من اليمن، ووسام الأمم المتحدة.

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