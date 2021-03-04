4 مايو.. طعن مستشار وزير الصحة السابق على سجنه 10 سنوات بتهمة الرشوة

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مصراوي Masrawy

كتب - طارق سمير:

حددت محكمة النقض، جلسة 4 مايو المقبل، لنظر الطعن المقدم من "أ. ع"، مستشار وزير الصحة السابق، على حكم سجنه 10 سنوات وتغريمه 500 ألف جنية فى اتهامه بالرشوة.

كانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة فى التجمع الخامس قد قضت بمعاقبة مستشار وزير الصحة السابق بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمه مبلغ 500 ألف جنيه، كما قضت بإعفاء المتهم الثاني "أ. ع" من العقوبة، وذك فى اتهامهما بتلقى رشوة قدرها 4 ملايين جنيه.

وكانت النيابة أحالت المتهمين لمحكمة الجنايات، وقالت فى أمر الإحالة إن المتهم الأول بصفته موظف عام اشترك مع موظف آخر وطلبا رشوة قدرها 4 ملايين جنيه مقابل إسناد توريد 12 غرفة زرع نخاع لإحدى الشركات من الباطن للقيام بتوريدها لإحدى المستشفيات.