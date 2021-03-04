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متحدث الصحة: التذبذب متواصل.. ولا ننصح متلقي لقاح كورونا بمخالطة المصابين

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متحدث الصحة: التذبذب متواصل.. ولا ننصح متلقي لقاح كورونا بمخالطة المصابين متحدث الصحة: التذبذب متواصل.. ولا ننصح متلقي لقاح كورونا بمخالطة المصابين
قال: تجاوزنا مليون و100 ألف جرعة معطاة من اللقاح من خلال أكثر من 405 مواقع

متحدث الصحة: التذبذب متواصل.. ولا ننصح متلقي لقاح كورونا بمخالطة المصابين

قال متحدث #وزارة_الصحة الدكتور محمد العبد العالي إنه لا نزال نرصد في منحنى أرقام كورونا تذبذبًا ونتابعه باستمرار وحذر.

وأضاف خلال الإيجاز الصحفي الدوري المشترك حول مستجدات فيروس #كورونا في المملكة: لا ننصح بمخالطة متلقي اللقاح للمصابين بـ #كورونا.

وحول اللقاح قال العبد العالي: ولله الحمد، تجاوزنا بآخر التحديثات مليون ومئة ألف جرعة معطاة من اللقاح، من خلال أكثر من 405 مواقع.

وتابع: الفوارق بين اللقاحين المعتمدين في المملكة محدودة جدًا واللقاحات المعتمدة في المملكة مجازة من هيئة الغذاء والدواء.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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