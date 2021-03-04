★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

موسكو- أ ش أ:

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، الخميس، إن الولايات المتحدة ستعتبر أية دولة خصمًا لها إذا كانت هذه الأخيرة منافسة لها في أي مجال كان.

وأضافت زاخاروفا أن الولايات المتحدة ستعتبر كل من سينافسها في أي مجال عدوًا رئيسيًا بالنسبة لها، وذلك تعليقًا على تصريح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن حول خصوم واشنطن.

وأوضحت أن ردع روسيا يهدف إلى منعها من الفرصة للتنافس على قدم المساواة والتقدم على الولايات المتحدة في مجال ما، ومثلا في الساحة الدولية وعلى أساس القانون، لافتة إلى أن الصين تواجه نفس المشكلة مع الولايات المتحدة.