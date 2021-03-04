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الرئاسة الروسية: دمرنا جميع أسلحتنا الكيميائية

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الرئاسة الروسية: دمرنا جميع أسلحتنا الكيميائية الرئاسة الروسية: دمرنا جميع أسلحتنا الكيميائية

مصراوي Masrawy

02:51 م الخميس 04 مارس 2021

موسكو- أ.ش.أ:

كدت الرئاسة الروسية (الكرملين) أن دمرت جميع الأسلحة الكيماوية لديها وتنتظر قيام الدول الاخرى بذلك، بما في ذلك الولايات المتحدة.

وقال المتحدث الصحفي للرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، الخميس: "إن روسيا أعلنت عن تدمير جميع الأسلحة الكيميائية الموجودة على أراضيها منذ سنوات عديدة".

وأضاف بيسكوف: "نحن امتثلنا بالكامل لأحكام الاتفاقية ذات الصلة، وليس لدى روسيا أسلحة كيميائية حاليا".

وتابع: "بالمناسبة نحن نتوقع أن يقوم بعض نظرائنا بذلك، والامتثال أيضًا لأحكام هذه الاتفاقية، فهناك عدد من الدول التي لديها أسلحة كيميائية على أراضيها، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية".

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