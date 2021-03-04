الرئاسة الروسية: دمرنا جميع أسلحتنا الكيميائية

مصراوي Masrawy
02:51 م الخميس 04 مارس 2021
موسكو- أ.ش.أ:
كدت الرئاسة الروسية (الكرملين) أن روسيا دمرت جميع الأسلحة الكيماوية لديها وتنتظر قيام الدول الاخرى بذلك، بما في ذلك الولايات المتحدة.
وقال المتحدث الصحفي للرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، الخميس: "إن روسيا أعلنت عن تدمير جميع الأسلحة الكيميائية الموجودة على أراضيها منذ سنوات عديدة".
وأضاف بيسكوف: "نحن امتثلنا بالكامل لأحكام الاتفاقية ذات الصلة، وليس لدى روسيا أسلحة كيميائية حاليا".
وتابع: "بالمناسبة نحن نتوقع أن يقوم بعض نظرائنا بذلك، والامتثال أيضًا لأحكام هذه الاتفاقية، فهناك عدد من الدول التي لديها أسلحة كيميائية على أراضيها، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية".