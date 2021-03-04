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السويد: الكشف عن هوية منفذ الهجوم بسكين وإصابة 7 أشخاص

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السويد: الكشف عن هوية منفذ الهجوم بسكين وإصابة 7 أشخاص السويد: الكشف عن هوية منفذ الهجوم بسكين وإصابة 7 أشخاص

مصراوي Masrawy

02:49 م الخميس 04 مارس 2021

استوكهولم- أ ش أ:

أعلنت الشرطة السويدية، الخميس، اعتقال منفذ الهجوم بسكين والذي أسفر عن إصابة سبعة أشخاص بجروح مختلفة، بشقة في بلدة فيتلاندا بجنوب البلاد.

وقالت الشرطة إن المشتبه به في الهجوم بلغ من العمر 22 عاما من أفغانستان وصل إلى السويد في عام 2018، إذ تم تصنيف الهجوم حتى الآن على أنه محاولة قتل، ولكن يجري التحقيق في الدوافع الإرهابية المحتملة، وفقا لما أوردته قناة " اليوم" .

وأضافت الشرطة أنها داهمت شقة في فيتلاندا يعتقد أنها منزل المهاجم في وقت متأخر أمس الأربعاء، وحصلت على أدلة، وتحدثت إلى الجيران، ولم تحدد الشرطة هوية المهاجم، لكنها قالت إن له سجلا لديها لارتكابه جرائم غير خطيرة.

وأصاب شاب في العشرينيات من عمره سبعة أشخاص في البلدة السويدية الصغيرة، قبل أن تطلق الشرطة الرصاص عليه وتعتقله، وقالت الشرطة إن تفاصيل التحقيق دفعتها للنظر في دوافع إرهابية محتملة، فيما يتم علاج المهاجم في المستشفى، كما تم نقل المصابين السبعة الى المستشفى لتلقي العلاج.

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