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وكالة الطاقة الذرية: سنعقد اجتماعات فنية مع إيران لبحث النشاط النووي

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وكالة الطاقة الذرية: سنعقد اجتماعات فنية مع إيران لبحث النشاط النووي وكالة الطاقة الذرية: سنعقد اجتماعات فنية مع إيران لبحث النشاط النووي

مصراوي Masrawy

02:45 م الخميس 04 مارس 2021

فيينا- أ ش أ:

أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل جروسي، أن إيران وافقت على تقديم إيضاحات تقنية حول نشاطها النووي، على أن تتعاون اعتبارا من أول أبريل المقبل، مع الفريق الفني للوكالة، استجابة لمبادرة تقدم بها المدير العام على أن تستمر المحادثات الفنية 3 أشهر .

وقال جروسي فى مؤتمر صحفي، الخميس، إن مجلس محافظي الوكالة رحب بهذه الخطوة، مشيرا إلى أنه تقدم بشرح هذه المبادرة خلال زيارته إلى طهران مؤخرا ، وحظت بتأييد من محمد جواد ظريف وزير الخارجية وعلى أكبر صالحي رئيس هيئة الطاقة الذرية .

وأوضح جروسي أن المحادثات والتفاهمات الجديدة لا علاقة لها بالبروتوكول الإضافي الخاص بإيران، مشيرا إلى أنها تمثل تعاونا بشكل أوثق على المستوى الفني بهدف إيضاح كل شىء عن النشاط النووي الإيراني دون إعلان التفصيلات في المرحلة الراهنة .

وذكر جروسي أن أي خلافات مع إيران يجب أن يحل بالاتصالات المباشرة وليس الرسائل المتبادلة مع وكالة الطاقة، مشيرا إلى أن الوكالة تسعى إلى التوصل إلى إيضاحات فنية كاملة للنشاط النووي بحلول الصيف المقبل وحل كافة المشكلات العالقة .

ولفت جروسي إلى أن الوكالة ترغب حاليا فى بقاء الأبواب مفتوحة كما نأمل فى إحياء وتفعيل الاتفاق النووي للقوى الدولية مع ايران والذي أبرم في عام 2015، مشيرا إلى أن الوكالة لا تعنى بالشق السياسي في الأزمة ونتحدث فقط في المشاكل الفنية وسبل حلها.

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