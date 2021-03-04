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حر نهارا وبرودة شديدة ليلا.. الأرصاد تعلن حالة الطقس حتى الأربعاء

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حر نهارا وبرودة شديدة ليلا.. الأرصاد تعلن حالة الطقس حتى الأربعاء حر نهارا وبرودة شديدة ليلا.. الأرصاد تعلن حالة الطقس حتى الأربعاء

مصراوي Masrawy

02:32 م الخميس 04 مارس 2021

كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس من غد الجمعة وحتى الأربعاء المقبل.

وقالت الأصاد، إنه اعتبارا من غد الجمعة وحتى الاثنين 8 مارس تشهد البلاد ارتفاعا في درجات الحرارة بشكل تدريجي، بقيم تتراوح من 2 لـ3 درجات ليسود طقس دافئ شمالا، حار جنوبا نهارا، شديد البرودة ليلا.

وجاءت توقعات هيئة الأرصاد على النحو التالي:

الجمعة 5 مارس

- شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية من وإلى القاهرة والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد.

السبت 6 مارس

- شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية من وإلى القاهرة والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد.

الأحد 7 مارس

- شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية من وإلى القاهرة والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد.

الاثنين 8 مارس

- شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية من وإلى القاهرة والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأشارت الهيئة، إلى أنه اعتبارا من الثلاثاء 9 مارس وحتى الأربعاء 10 مارس تشهد البلاد ارتفاعا في درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح بين 4 لـ5 درجات مئوية ليسود طقس حار نهارا بارد ليلا.​

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