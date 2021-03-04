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قطة عنيدة تعرقل قطارًا سريعًا في لندن وتضطرهم لإنزال جميع الركاب

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قطة عنيدة تعرقل قطارًا سريعًا في لندن وتضطرهم لإنزال جميع الركاب قطة عنيدة تعرقل قطارًا سريعًا في لندن وتضطرهم لإنزال جميع الركاب
مدير المحطة: طوال فترة عملي هنا لم أصادف حادثة مشابهة لهذا الموقف

قطة عنيدة تعرقل قطارًا سريعًا في لندن وتضطرهم لإنزال جميع الركاب

تسببت قطة رفضت النزول من سطح قطار سريع في محطة لندن يوستون؛ في تأخر الرحلة ونقل الركاب إلى قطار بديل.
وقد اكتشفت القطة، مساء يوم الثلاثاء، على سطح قطار "أفانتي ويست كوست" الذي تبلغ سرعته 125 ميلاً في الساعة، قبل نصف ساعة من رحلته المقررة في الساعة التاسعة مساءً من لندن إلى مانشستر.

وتقرر نقل الركاب إلى قطار بديل مع تأخير طفيف في موعد انطلاق الرحلة، وإخراج القطار من الخدمة؛ حتى يتمكن الموظفون من إقناع القطة بالنزول من مكانها المحفوف بالمخاطر، حيث كانت قريبة بشكل خطير من الخطوط الكهربائية العلوية البالغة قدرتها 25,000 فولت.

وبعد ساعتين ونصف، تم وضع صندوق بجانب العربة، مما أعطى القطة منصة للنزول عليها.

وبدت القطة هادئة للغاية أثناء نزولها من سطح القطار، وفقًا لموظفي المحطة، ولا يزال من غير المعروف كيف وصلت إلى السطح منذ الأساس.

وقال مدير محطة سكة حديد الشبكة في يوستن، جو هندري: غالبًا ما يتعين علينا التعامل مع الطيور داخل المحطة، لكن طوال فترة عملي هنا لم أصادف حادثة مشابهة لحادثة القطة هذه.

وأضاف: الحمد لله؛ الفضول لم يقتل هذه القطة، ويسعدنا أنها تجنبت استهلاك واحدة من أرواحها التسع.قطة قطار سريع

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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