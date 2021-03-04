أخبار عاجلة

برشلونة يحلم بريمونتادا أمام سان جيرمان.. وليفربول يبحث عن الخروج من أزماته -
بورتو يقصي يوفنتوس ويبلغ ربع نهائي دوري الأبطال .. ودورتموند يتأهل على حساب اشبيلية -
السلطات الأمريكية تنشر فيديو لرجل مشتبه به في وضع متفجرات بمواقع حيوية بواشنطن -
"السعودية للمراجعين": نظام مهنة المحاسبة الجديد يواكب تطوُّر بيئة الأعمال -
"السواحة" يشكر القيادة على موافقة "الوزراء" بإنشاء هيئة الحكومة الرقمية -
اليوم.. محاكمة شقيق حسن مالك بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية -
السلطات الأمريكية تنشر فيديو لرجل مشتبه به في وضع متفجرات بمواقع حيوية بواشنطن -
"السعودية للمراجعين": نظام مهنة المحاسبة الجديد يواكب تطوُّر بيئة الأعمال -
"السواحة" يشكر القيادة على موافقة "الوزراء" بإنشاء هيئة الحكومة الرقمية -
اليونان.. اشتباكات بين الأمن ومتظاهرين بأثينا في احتجاجات على "تجاوزات الشرطة" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

أبوالغيط يجدد التزام الجامعة العربية بدعم مسار التسوية في ليبيا

Print
أبوالغيط يجدد التزام الجامعة العربية بدعم مسار التسوية في ليبيا أبوالغيط يجدد التزام الجامعة العربية بدعم مسار التسوية في ليبيا

مصراوي Masrawy

02:38 م الخميس 04 مارس 2021

القاهرة- أ ش أ:

جدد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، التزام الجامعة بمواصلة جهودها دعماً لمسار التسوية الذي ترعاه الأمم المتحدة، معربا عن أمله في أن يتوافق الأشقاء في ليبيا على تنفيذ بقية الاستحقاقات اللازمة لاستكمال المرحلة التمهيدية التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي، بدءاً بتنصيب المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية الجديدة، والشروع في التحضير للانتخابات الوطنية المقرر إجراؤها نهاية العام.

جاء ذلك خلال لقاء أبوالغيط، الخميس، مع وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني الليبية محمد الطاهر سيالة، حيث بحثا آخر التطورات على الساحة الليبية والجهود المبذولة لدفع مسار التسوية السياسية في أعقاب اختيار قيادة السلطة التنفيذية الجديدة في البلاد.

وصرح مصدر مسئول بالأمانة العامة للجامعة العربية بأن الوزير سيالة أطلع أبوالغيط على تقديره بالنسبة للتطورات الراهنة والمرحلة التي وصلت إليها جهود التسوية التي ترعاها الأمم المتحدة، بما في ذلك ما يتصل بالحراك القائم للتصويت على منح الثقة للسلطة التنفيذية الجديدة، ودفع المسار الأمني عبر اللجنة العسكرية المشتركة، وصولاً إلى مرحلة تنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية في شهر ديسمبر القادم.

كما تداول أبوالغيط وسيالة حول نتائج اجتماع مجلس الجامعة العربية الذي عقد أمس الأربعاء على مستوى وزراء الخارجية، والحاجة إلى تعظيم العمل العربي المشترك تحت مظلة الجامعة بغية التصدي لمختلف الأزمات والتحديات التي تواجه المنطقة العربية.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أم وابنتاها لقوا مصرعهم.. قرارات النيابة في حريق مخزن أخشاب بالحدائق

أم وابنتاها لقوا مصرعهم.. قرارات النيابة في حريق مخزن أخشاب بالحدائق

بسبب تسرب مادة حارقة.. مصرع شخصين وإصابة 14 آخرين في حادث سير في الفيوم

بسبب تسرب مادة حارقة.. مصرع شخصين وإصابة 14 آخرين في حادث سير في الفيوم

فيديو | احتفال بمولد السيدة زينب رغم كورونا.. مئات المصريين في رحاب "سليلة الأشراف"

فيديو | احتفال بمولد السيدة زينب رغم كورونا.. مئات المصريين في رحاب "سليلة الأشراف"

بعد انقطاع 7 سنوات.. استئناف الرحلات الجوية بين بنغازي ومصراتة

بعد انقطاع 7 سنوات.. استئناف الرحلات الجوية بين بنغازي ومصراتة

شبكة عيون الإخبارية