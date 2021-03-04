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"الهجرة" تطلق الشعار الرسمي لمبادرة "مصرية بـ 100 راجل"

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"الهجرة" تطلق الشعار الرسمي لمبادرة "مصرية بـ 100 راجل" "الهجرة" تطلق الشعار الرسمي لمبادرة "مصرية بـ 100 راجل"

مصراوي Masrawy

02:26 م الخميس 04 مارس 2021

كتب- أسامة علي:

أطلقت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، الشعار الرسمي لمبادرة "مصرية بـ100 راجل" The Power of Egyptian Women Abroad، التي دشنتها الوزارة بهدف إشراك السيدات المصريات بالخارج في دعم مشروع تطوير القرى المصرية "حياة كريمة" للارتقاء بحياة المصريين بالمناطق الأكثر احتياجا و بالمحافظات الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية، وأيضا بهدف إمدادهن بالمعلومات اللازمة للرد على الشائعات المغرضة التي تنتشر بالخارج ومن ثم تصحيح الصورة المغلوطة عن .

وعقدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، الاجتماع الأول مع نحو ٤٥ من السيدات بالخارج من مختلف دول العالم في الأول من مارس الجاري، وتتكرر اللقاءات على مدار شهر المرأة لوضع خطط تنفيذية للمبادرة.

وجاء الشعار الذي تم اختياره من تصميم المصرية "جيداء القرش" المقيمة في ألمانيا، والمشاركة في المبادرة، حيث إنها تحمل شهادة البكالوريوس في الدراسات الإعلامية من جامعة Freie Universität ببرلين، فضلا عن أنها خريجة الدفعة الثالثة لبرنامج القيادات الإعلامية العربية الشابة، وخريجة أكاديمية التربية الإعلامية والرقمية في بيروت 2018 بمنحة من الهيئة الألمانية للتبادل الأكاديمي.

كما شاركت في منتدى شباب العالم 2018 الذي يعقد تحت رعاية فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح والتقت بوزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم في إحدى اجتماعات سيادتها بالشباب الدارسين في الخارج، وهي الآن عضوة في مركز حوار الشباب المصريين الدارسين بالخارج التابع لوزارة الهجرة.

وتعمل المصرية "جيداء القرش" على نشر الثقافة الإعلامية والرقمية من خلال برنامجها "الإعلام وسنينه" الذي أنشأته في 2018 أثناء دراستها الجامعية، ويبث البرنامج على مواقع التواصل الاجتماعي ويهدف إلى نشر الوعي عن مدى تأثير الإعلام على فكر ومعتقدات الشخص والشعوب، وذلك من خلال شرح مواضيع مثل: استخدام البيانات في الحروب النفسية، تمثيل المرأة المسلمة في الإعلام الغربي والتوابع الاجتماعية لذلك، كيفية الكشف عن الأخبار المغلوطة وغيرها، باللغة العربية وبشكل مبسط يفهمه الجميع.​
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