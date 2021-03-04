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بكري: دفن جثمان اللواء كمال عامر في مقابر القوات المسلحة بعد عصر اليوم

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بكري: دفن جثمان اللواء كمال عامر في مقابر القوات المسلحة بعد عصر اليوم بكري: دفن جثمان اللواء كمال عامر في مقابر القوات المسلحة بعد عصر اليوم

مصراوي Masrawy

02:24 م الخميس 04 مارس 2021

كتب- نشأت علي:

قال مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن جثمان اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، الذي وافته المنية منذ قليل، سيتم دفنه في مقابر القوات المسلحة بعد صلاة عصر اليوم.

وكان النائب مصطفى بكري، أعلن وفاة اللواء كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب.

وقال بكري في بيان صحفي مقتضب: "البقاء لله في رحيل أستاذنا القدير والنائب الوطني الجليل كمال عامر، تغمد الله الفقيد برحمته وألهم الأسرة وألهمنا جميعا الصبر والسلوان".

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