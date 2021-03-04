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للتأكد من احترازات كورونا.. "الترفيه": 295 زيارة تفتيشية ترصد 19 مخالفة

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للتأكد من احترازات كورونا.. "الترفيه": 295 زيارة تفتيشية ترصد 19 مخالفة للتأكد من احترازات كورونا.. "الترفيه": 295 زيارة تفتيشية ترصد 19 مخالفة
نفذتها الهيئة على المنشآت المرخصة خلال الأسبوعين الماضيين في مختلف المناطق

للتأكد من احترازات كورونا..

نفذت الهيئة العامة للترفية 295 زيارة تفتيشية في مختلف مناطق المملكة، وذلك للتأكد من التزام المنشآت التجارية المرخصة من الهيئة بالإجراءات الاحترازية، خلال الأسبوعين الماضيين.
ورصدت على ضوء ذلك 19 مخالفة، بناءً على القرار الصادر بتاريخ 4 فبراير الماضي، من وزارة الداخلية بإيقاف كافة الأنشطة والفعاليات الترفيهية، انطلاقاً مما رفعته الجهات المختصة بشأن الإجراءات التي اتخذتها المملكة في مواجهة "كوفيد - 19".
ويأتي ذلك بعد أن وجهت الهيئة جميع المرخصين بإيقاف الأنشطة الترفيهية، حيث تم إرسال تعميم مفصل لكل منشأة يقضي بإيقاف نشاطها.
وتعمل "هيئة الترفية" من خلال الإدارة العامة للتفتيش والالتزام بشكل مستمر على التأكد من قيام جميع المنشآت الواقعة تحت إشراف الهيئة والحاصلة على الترخيص منها، بالتأكد من تطبيق جميع القرارات والأنظمة الصادرة من الهيئة لتحقيق تجربة ترفيهية سعيدة وآمنة.الهيئة العامة للترفية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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