بلدية صفا جدة  تُغلق مستودعًا مخالفًا يخزن البصل بإحدى العمائر السكنية

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صادرت 2.5 طن من الخضروات والفواكه وأتلفت بسطات مخالفة

أغلقت بلدية الصفا التابعة لأمانة محافظة جدة مستودعاً مخالفاً لتخزين البصل.

حيث رصدت الفرق الرقابية ببلدية الصفا التابعة لأمانة محافظة جدة وبمشاركة الجهات المعنية مستودعًا مخالفًا استُغل لتخزين البصل في بيئة تفتقد لجميع الاشتراطات الصحية، وجرى مصادرة الكميات المخزنة وتطبيق الإجراءات النظامية حيال الموقع.

وأوضحت رئيس بلدية الصفا الفرعية عهود الشمراني أن الفرق الرقابية تمكنت من ضبط إحدى العمائر السكنية التي استخدمت لتخزين كميات كبيرة من البصل، وجرى مصادرة الكميات المرصودة بمشاركة (الضبط الميداني).

وفي سياق آخر واصلت البلدية جهودها لرصد مخالفات البيع العشوائي والتي أسفرت عن رصد عدد من مخالفات الباعة الجائلين ومصادرة 2.5 طن من الخضروات والفواكه وإتلاف البسطات المخالفة في عدد من المواقع في نطاق الفرع، يأتي ذلك في إطار جهود الرقابة الميدانية لأمانة جدة وبلدياتها لرصد المخالفات البلدية ومنع الظاهر السلبية بكل أشكالها.أمانة محافظة جدة